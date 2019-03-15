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الولايات المتحدة الأمريكية تحث مواطنيها على مغادرة فنزويلا

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أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو أمس الخميس بأن الولايات المتحدة أوصت مواطنيها بمغادرة فنزويلا بسبب عدم وجود دبلوماسيين أمريكيين هناك.

وقال بالادينو - فى مؤتمر صحفى

اليوم، ورد على موقع الخارجية الأمريكية - إن "الولايات المتحدة توصى بشدة مواطنيها على مغادرة فنزويلا فى ضوء حقيقة مفادها، أن الدبلوماسيين
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الأمريكيين غادروا البلاد ولن يكون بوسع أحد توفير الدعم القنصلى لهم".

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قد أعلن - فى وقت سابق اليوم - أن آخر الدبلوماسيين الأمريكيين فى فنزويلا يتواجدون فى المطار الرئيسى للبلاد استعدادا للمغادرة إلى واشنطن.

 

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