الاحتلال الإسرائيلي يشن ضربات جوية على قطاع غزة

سمع دوي انفجارات في قطاع غزة في وقت مبكر اليوم الجمعة، وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يهاجم ما وصفها "بمواقع إرهابية" في غزة بعد ساعات من قوله إن صاروخين أطلقا من القطاع على منطقة تل أبيب. صاروخين أطلقا من القطاع على منطقة تل أبيب. يذكرأن، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عقد اجتماع أمنى طارئ فى مقر القيادة العسكرية فى منطقة (كيريا) فى تل أبيب، بعد إطلاق صاروخين أمس الخميس.

وذكرت صحيفة (يديعوت احرونوت) الإسرائيلية - التى أوردت النبأ - أن "القبة الحديدية" تم تنشيطها، حيث اعترضت أحد الصاروخين بينما سقط الآخر فى أرض فضاء.

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