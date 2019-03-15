«لن يظل مجانيا».. آلاف الرسائل عن تعطل فيسبوك

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تلقى مستخدمو موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة آلاف الرسائل التي تدّعي تقديم حل لإعادة تشغيل الموقع الذي عانى من عطل كبير أقرت به الشركة، إذ أكدت فيسبوك، أمس الأربعاء، أن بعض المستخدمين في دول مختلفة يواجهون مشكلة في تصفح تطبيقاتها الواسعة الانتشار مثل «إنستجرام وواتس آب وفيسبوك». ولجأ المارد الأزرق إلى موقع تويتر حتى يخبر المستخدمين بأنه يعمل على حل المشكلة التي تأثر بها بعض المستخدمين منذ أكثر من عشر ساعات في أقرب وقت ممكن، وأكد أن المسألة ليست ناجمة عن هجوم لحجب الخدمة.

وبمجرد حصول العطل تلقى عدد من مستخدمي فيسبوك وابلا من الرسائل التي تروج أخبارا كاذبة بشأن مستقبل الموقع وطريقة حل العطل، وفقا لسكاي نيوز. وتقول إحدى الرسائل، إن استخدام فيسبوك لن يظل مجانيا بل سيصبح مدفوعا عما قريب، روجت رسائل أخرى طريقة مزعومة لـ«إعادة تفعيل الحساب» عن طريق أحد الرموز الذي

وبمجرد حصول العطل تلقى عدد من مستخدمي فيسبوك وابلا من الرسائل التي تروج أخبارا كاذبة بشأن مستقبل الموقع وطريقة حل العطل، وفقا لسكاي نيوز. Advertisements وتقول إحدى الرسائل، إن استخدام فيسبوك لن يظل مجانيا بل سيصبح مدفوعا عما قريب، روجت رسائل أخرى طريقة مزعومة لـ«إعادة تفعيل الحساب» عن طريق أحد الرموز الذي يجب إرساله إلى 20 مستخدما آخر. وأبدى مستخدمون انزعاجهم من حجم الرسائل التي وصلت من أصدقائهم، وقالوا إن معارفهم أخذوا يحوّلون ما وصلهم عن طريق النسخ واللصق دون أن يتحققوا من صحة المضمون. ووصل الأمر بالبعض إلى نشر فيديو مزيف لمؤسس فيسبوك يتحدث فيه عن نيته حذف حسابه. وحذّر خبراء من الضغط على روابط غير معروفة لأجل حل مشكلة فيسبوك، وأكدوا ضرورة تجاهل كل الرسائل الواردة لهم وعدم تمريرها إلى الآخرين، ونصحوا باتباع ما يعلنه فيسبوك بشأن العطل.

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