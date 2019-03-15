شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يفكك خلية داعشية وملاحقة 20 مشتبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف. ب (الرباط)

أعلنت السلطات المغربية أمس (الخميس) تفكيك خلية من 6 أفراد يشتبه في موالاتهم لتنظيم «داعش» الإرهابي، وسعيهم للتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد.

وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن من تفكيك خلية تتكون من 6 عناصر متطرفة تتراوح أعمارهم بين 27 و40 سنة، مؤكدة أن المشتبه بهم أعلنوا ولاءهم لـ«داعش». مشيرا إلى سعيهم للتخطيط لعمليات إرهابية في المغرب دون الكشف عن تفاصيل.

ومن بين الموقوفين معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، كان على صلة بعناصر تنشط بفرع التنظيم في ليبيا، وينشط الموقوفون في مدن سيدي بنور والجديدة والمحمدية ومراكش.

في حين يلاحق القضاء المغربي حاليا أكثر من 20 شخصا على خلفية قتل سائحتين إسكندينافيتين منتصف ديسمبر العام الماضي، حيث كانتا تمضيان إجازة في ضواحي مراكش، وتشتبه السلطات في انتماء المنفذين الرئيسيين الأربعة لهذه الجريمة إلى خلية بايعت تنظيم داعش الإرهابي من دون أن يكون لديها أي اتصال بكوادر التنظيم في سورية أو العراق، بحسب ما أفاد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق خيام لوكالة فرانس برس في وقت سابق.