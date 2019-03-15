شكرا لقرائتكم خبر عن حالات تبطل صوتك فى انتخابات الصحفيين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد نقابة الصحفيين، غدًا الجمعة، الاجتماع الثانى للجمعية العمومية لإجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة، وذلك حال اكتمال النصاب القانونى.
ووضعت نقابة الصحفيين عددًا من الإرشادات لصحة التسجيل فى الجمعية العمومية والتصويت فى الانتخابات، وجاء من بينها ضرورة سداد اشتراك النقابة لعام 2018 على الأقل، ويجوز سداد الاشتراك فى يوم التصويت نفسه، كتابة الاسم "ثلاثى" فى حالة تشابه الأسماء وأية إضافة أو إشارة فى ورقة الانتخاب تبطلها ضرورة اختيار مرشح واحد لمنصب النقيب.
كما يجب ضرورة اختيار 6 أسماء فقط لعضوية المجلس فى ورقة الانتخاب والاختيار غير مقيد بعدد المرشحين تحت أو فوق السن، تحديد فوق السن أو تحت السن يكون عند الفرز فقط باختيار أول ثلاثة زملاء أعلى أصوات تحت السن وإذا حصل زميل تحت السن على أصوات أعلى من الزملاء فوق السن تتم إضافته للفائزين، ويمكن أن يكون جميع الفائزين تحت السن.
ومن بين الأشياء التى تبطل الصوت، اختيار أكثر من 6 مرشحين لعضوية المجلس.
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