شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن ينظم قوافل طبية وندوات تثقيفية حول التعديلات الدستورية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، العديد من الأنشطة المختلفة فى عدد من المحافظات خلال الأسبوع المنقضى، منها ندوات تثقيفية وقوافل لعلاج المرضى بالمجان.

ففى القليوبية نظمت أمانة الحزب بمقرها فى مدينة قها، قافلة طبية فى مختلف التخصصات تم خلالها توقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف العلاج بالمجان، وهو ما نظمته أيضا أمانة الحزب بالإسماعيلية بمقر جمعية المروة بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية وتم خلالها الكشف الطبى وصرف العلاج للمرضى بالمجان، كذلك تنظيم ندوة تثقيفية حول التعديلات الدستورية بمركز التل الكبير.

كما نظمت أمانة الحزب فى محافظتى بورسعيد والفيوم ندوات تثقيفية حول التعديلات الدستورية، بقاعة المدينة الشبابية دائرة قسم الزهور بورسعيد، وحى قحافة مدينة الفيوم وقرية منشأة عبد الله بمركز الفيوم.

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وفى السويس اضطلعت أمانة الحزب بالمحافظة، بالقيام بأعمال الصيانة ورفع كفاءة مدرسة الصناعات البحرية بالسويس.