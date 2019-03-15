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مستقبل وطن ينظم قوافل طبية وندوات تثقيفية حول التعديلات الدستورية بالمحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، العديد من الأنشطة المختلفة فى عدد من المحافظات خلال الأسبوع المنقضى، منها ندوات تثقيفية وقوافل لعلاج المرضى بالمجان.

ففى القليوبية نظمت أمانة الحزب بمقرها فى مدينة قها، قافلة طبية فى مختلف التخصصات تم خلالها توقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف العلاج بالمجان، وهو ما نظمته أيضا أمانة الحزب بالإسماعيلية بمقر جمعية المروة بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية وتم خلالها الكشف الطبى وصرف العلاج للمرضى بالمجان، كذلك تنظيم ندوة تثقيفية حول التعديلات الدستورية بمركز التل الكبير.

كما نظمت أمانة الحزب فى محافظتى بورسعيد والفيوم ندوات تثقيفية حول التعديلات الدستورية، بقاعة المدينة الشبابية دائرة قسم الزهور بورسعيد، وحى قحافة مدينة الفيوم وقرية منشأة عبد الله بمركز الفيوم.

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وفى السويس اضطلعت أمانة الحزب بالمحافظة، بالقيام بأعمال الصيانة ورفع كفاءة مدرسة الصناعات البحرية بالسويس.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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