جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن شن غارات على أهداف في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات ليل الخميس/الجمعة، على قطاع غزة؛ بعد إطلاق صاروخين من القطاع على جنوب إسرائيل.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "يشن جيش الدفاع في هذه الساعة غارات ضد أهداف في قطاع غزة"، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتأتي غارات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بعد ما أعلنت "هيئة البث الإسرائيلية" أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين فوق تل أبيب، عقب رصدهما وإطلاق صافرات الإنذار.

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قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من مساء أمس الخميس في بيان له: "إطلاق صافرات الإنذار في منطقة غوش دان"، مضيفا أن "التفاصيل قيد البحث".

من جانبها، نفت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، في بيان مسؤولية الحركة عن الصاروخين اللذين أطلقا على إسرائيل، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت كتائب القسام: "نؤكد عدم مسؤوليتنا عن الصواريخ التي أطلقت الليلة باتجاه العدو، خاصة أنها أطلقت في الوقت الذي كان يعقد فيه اجتماع بين قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس والوفد الأمني المصري حول التفاهمات الخاصة بقطاع غزة".