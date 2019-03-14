شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد يعلن إنهاء لجنة الاحتفال بمؤية الوفد لعملها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت اللجنة المكلفة بتنظيم وإعداد الدعوات الخاصة بالاحتفال الكبير الذي ينظمهُ حزب الوفد يوم 22 مارس الجاري بمناسبة ذكرى مئوية الوفد من عملها، وتحضير كشوف المدعويين من أعضاء الوفد بالمحافظات.
ووضعت اللجنة برئاسة الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي للحزب، وعضوية كل من طارق سباق، وحسين منصور نواب رئيس الحزب، ومحمد فؤاد سكرتير عام مساعد حزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للشباب، وكاظم فاضل سكرتير عام مساعد الحزب، وعصام الصباحي سكرتير عام مساعد الحزب، وطارق تهامي سكرتير عام مساعد الحزب، العديد من المعايير والضوابط لإختيار المشاركين من كافة اللجان النوعية ولجان المحافظات.
وأكد الدكتور ياسر الهضيبي، فى بيان للحزب، أن اللجنة عملت جاهدة على التنسيق الجيد للاحتفال ليخرج بالصورة المناسبة التي تليق بمؤية الوفد، موضحاً أن هذه الذكرى عزيزة على قلوب المصريين جمعاً.
وقال "الهضيبي" إن ثورة 19 كانت فارقة بين الحق والباطل، وبين العبودية والحرية، وأنها أطلقت شرارة الخلاص من الاستعمار والاستبداد ليس في مصر وحدها بل انارت مشاعل الحرية في العالم أجمع.
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