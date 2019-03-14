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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة القرى الذكية: حجم الاستثمارات فى القرية تزيد عن 6 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، القرية الذكية، ضمن زيارة اللجنة لعدد من المنشآت التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وخلال الجولة، أكد المهندس أحمد توني، العضو المنتدب لشركة تنمية وإدارة القرى الذكية، أن القرية الذكية تبلغ مساحتها 2 ونصف مليون متر مربع، المساحة المبينة حوالي 700 ألف متر.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات بمشروع القرية الذكية تزيد عن 6 مليارات جنيه، ونسبة الإشغال 90%، حيث يوجد ما يقرب من 170 شركة، بواقع ما يقرب من 55 ألف موظف بالإضافة لمرتادي القرية من المواطنين.
وفي إطار الجولة التفقدية، زارت اللجنة مبنى شركة أورنج، وتم الاستماع لشرح من مسئول الشركة، حول استثماراتها ودورها في دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما زار وفد اللجنة، شركات الاتصالات المختلفة، اتصالات، وفودافون مصر، وأورنج، حيث تم عرض تقرير حول دور كل شركة في قطاع الاتصالات، وحجم استثمارات كلا منهما في السوق المصري.
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