الصحة تُحذر من دواء مغشوش لمرضى "الهيموفيليا"

مصراوي - كتب - أحمد جمعة: حذرت وزارة الصحة، من استخدام تشغيلة مغشوشة من عقار "factor 8 Y vail"، والمستخدم كعلاج لمرضى الهيموفيليا (مرضى نزف الدم). وأصدرت الإدارة المركزية للصيدلة، منشورًا حمل رقم 10 لسنة 2019، أوضحت خلاله أن التشغيلة المغشوشة من العقار تركيز 500 iu وتحمل رقم FHB16087 بتاريخ انتهاء صلاحية أبريل 2019. وأفاد الوكيل والموزع الإنجليزي أن المستحضر المذكور بهذا التركيز تم وقف تسجيله من قبل الشركة، ولم تقم باستيراده؛ وذلك لوقف إنتاجه بالشركة في الخارج. وشددت إدارة الصيدلة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية...

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