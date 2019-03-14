"الري" تصدر قرارًا وزاريًا بتحديد مساحات زراعة الأرز هذا العام

مصراوي

القاهرة- (أ ش أ):

أصدرت وزارة الموارد المائية والري القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2019 والخاص بزراعة الأرز لهذا العام (الموسم الجديد)، والذي حدد المساحات المقررة لزراعة الأرز والمقدرة بزمام إجمالي يقدر بنحو 724 ألف فدان بعدد تسع محافظات بمنطقة بالدلتا وهي الإسكندرية- البحيرة- الدقهلية- الشرقية- كفر الشيخ- الغربية- دمياط- الإسماعيلية- بورسعيد وموزعة على غالبية مراكز تلك المحافظات".

يأتي ذلك في إطار ما تجابهه الدولة من تحديات مائية متمثلة في ندرة المياه ومحدودية الموارد المائية وزيادة الطلب على المياه بكافة...