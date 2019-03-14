إعدام التاجر وحبس المتواجد بالمكان.. 8 معلومات عن "تعديلات مكافحة المخدرات"

مصراوي - كتب- أحمد علي:

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية.

ومن المقرر، أن تعد اللجنة التشريعية ولجنة الشئون الصحية، تقريرًا كاملًا عن تعديلات القانون لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته ومن ثم التصويت عليه لإقراراه.

ويرصد مصراوي، أبرز 8 معلومات عن تعديلات القانون، والعقوبات التي نص عليها.

1- التعديل يهدف إلى...