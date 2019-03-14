البرلمان البريطاني يوافق على مقترح الحكومة بتأجيل "بريكست" ثلاثة اشهر

وافق مجلس العموم البريطاني "البرلمان" على مقترح الحكومة بتأجيل "بريكست" ثلاثة اشهر من 29 آذار الحالي إلى 30 حزيران المقبل، بتأييد 412 نائباً مقابل رفض 202 آخرين.

وكان البرلمان قد صوت بالأغلبية على رفض إجراء استفتاء شعبي ثان على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي "بريكست"، كما رفض خطة حزب "العمال" المعارض التي تقضي بتأجيل "بريكست" لبحث خطة جديدة.

وكان البرلمان قد رفض في وقت سابق خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي من دون اتفاق، بأغلبية 321 نائباً مقابل 278 نائباً صوتوا لصالح الخرود دون اتفاق.