الامن العام الاسرائيلي: إيران اخترقت الجهاز الخليوي لرئيس الأركان السابق بيني غانتس

أعلن جهاز الامن العام الاسرائيلي أن "إيران اخترقت الجهاز الخليوي لرئيس قائمة "أزرق أبيض" ورئيس الأركان السابق بيني غانتس".

ولفت موقع "ynet" الإسرائيلي، إلى أن اثنين من ضباط الأمن العام الإسرائيلي زاروا غينتس وأخبروه أن هاتفه الذي يحتوي على أرقام ومعلومات شخصية قد تعرض للإختراق من قبل السلطات الإيرانية.

وأوضح الموقه أنه تم إعلام غينتس أن أي معلومات حساسة موجودة على هاتفه قد يتم استخدامها لاحقا ضده إذا تسلّم أي منصب في الدولة.