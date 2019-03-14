إذاعة الجيش الإسرائيلي: رئيس بلدية تل أبيب يطلب من السكان فتح الملاجئ

أفادت "إذاعة الجيش الإسرائيلي" بأن رئيس بلدية تل أبيب طلب من السكان فتح الملاجئ والهدوء.

وكان الجيش الإسرائيلي، في بيان، قد أعلن أن "منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخا من أصل اثنين أطلقا من قطاع غزة باتجاه منطقة غوش دان بالقرب من تل أبيب".

وانطلقت صافرات الإنذار في تل أبيب بعد سماع أصوات انفجارات نتيجة سقوط الصواريخ وتصدر منظومة "القبة الحديدية" لأحدهما.

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وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد لتصدي "القبة الحديدية" لصاروخ في سماء تل أبيب.

فيما نفت حركة "الجهاد الإسلامي" مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بذلك.

كما أفادت وسائل إعلام بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يجري مشاورات أمنية بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب.