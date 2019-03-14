الاستخبارات العراقية تعلن عن تدمير 10 أوكار لداعش جنوبي كركوك

أعلنت مديرية الاسخبارات العسكرية في العراق بالتعاون مع الشرطة الاتحادية عن "تدمير 10 أوكار لتنظيم داعش في أكبر عملية استخبارية في الرياض جنوبي كركوك". يذكر أن القوات الأمنية المشتركة تمكنت في أواخر العام 2017 من تحرير كافة الأراضي العراقية من قبضة تنظيم داعش بينها مناطق جنوبي غرب محافظة كركوك.

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