الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدة اعترضت صاروخا من أصل اثنين أطلقا من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن "منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخا من أصل اثنين أطلقا من قطاع غزة باتجاه منطقة غوش دان بالقرب من تل أبيب".

بدورها، أفادت قناة "الحدث" عن إخلاء حركة "حماس" جميع مقارها في قطاع غزة بعد إطلاق الصواريخ.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد بثت مشاهد من تل أبيب تظهر إطلاق صافرات الإنذار بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في المنطقة.

وأوضحت وسائل إعلام بأن الجيش الإسرائيلي طلب من سكان تل ابيب دخول الملاجئ.