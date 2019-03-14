النجيفي يحذر من ظهور جديد لداعش في الموصل

حذّر رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية العراقية أسامة النجيفي من سقوط مدينة الموصل العراقية في أيدي "تنظيم داعش" وظهور جديد للتنظيم في المدينة، مشيرًا إلى "فشل أمني ينذر بخطر حقيقي يتهدد الموصل".

وأوضح النجيفي أن "اللجنة استضافت عددًا من المسؤولين وأيقنت أن الفساد مرتبط بالإرهاب، وحققنا بقضايا الأمن والفساد في الحشود والقضايا العسكرية مع استضافة أكثر من 30 شخصية أمنية في نينوي"، لافتًا إلى أن "اللجنة خلصت إلى استنتاجات تؤشر لدينا من خلال تقصي الحقائق في المحافظة ظهور بيعة جديدة لداعش الإرهابي وهجرة جديدة، وهناك انطباع لدى المواطنين بأن داعش سيعود من جديد".

وكشف النجيفي أن "بعض الجهات تسيطر على نينوى وفرضت نظام اللادولة هناك، وسيطرت على مناطق المحافظة وأن اللجنة سلمت تقريرها لهيئة الرئاسة ونواب المجلس وتأمل في عرضه للقراءة خلال اجتماع مجلس النواب".