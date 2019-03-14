وكالة الفضاء الروسية تطلق أول رحلة مأهولة إلى الفضاء في 2019

أطلقت وكالة الفضاء الروسية، من قاعدة بيكانور في كازاخستان، الصاروخ "سويوز – أف غا"، الحامل للمركبة الفضائية المأهولة "سويوز أم سي – 12"، في مهمة جديدة داخل المحطة الفضائية الدولية.
والرحلة هي الأولى المسيرة منذ بداية العام الحالي، وانطلقت من المنصة "غوغارينسكي ستارت"، في قاعدة بيكانور الفضائية، ومن المتوقع أن تلتحم المركبة بالمحطة الدولية في 4:07 صباحا من اليوم التالي.
وتقل المركبة الفضائية على متنها رواد الفضاء الروسي ألكسي أفتشينين، والأمريكيين نيك هيغ وكريستينا كوخ.
وأطلقت في العام 2019، رحلتان غير مأهولتين، نقلت الأولى القمر الصناعي المصري "إيجبت سات Egyptsat-A"، فيما نقلت الثانية ستة أقمار صناعية تابعة لمنظومة الإنترنيت"OneWeb"، لتغطية الخدمة في كافة أنحاء العالم.
وسيقوم طاقم رواد الفضاء بـ49 تجربة في العلوم التطبيقية، يشارك رواد المحطة الفضائية في 45 من التجارب.
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