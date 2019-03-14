ترامب تعليقا على قرار إلغاء حالة الطوارئ: فيتو

علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قرار مجلس الشيوخ الأميركي إلغاء حالة الطوارئ التي فرضها، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بكلمة "فيتو".

وكان ترامب قد جدد تأكيده بأنه سيستخدم الفيتو الرئاسي لإبطال مشروع قرار يهدف إلى إلغاء حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها للحصول على تمويل لبناء جدار حدودي مع المكسيك.