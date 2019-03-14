علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قرار مجلس الشيوخ الأميركي إلغاء حالة الطوارئ التي فرضها، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بكلمة "فيتو".
وكان ترامب قد جدد تأكيده بأنه سيستخدم الفيتو الرئاسي لإبطال مشروع قرار يهدف إلى إلغاء حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها للحصول على تمويل لبناء جدار حدودي مع المكسيك.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب تعليقا على قرار إلغاء حالة الطوارئ: فيتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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