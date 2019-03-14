العثور على جثة مواطن مصري محترقة في السعودية

عثرت الشرطة السعودية على جثة مواطن مصري من محافظة الدقهلية، اختفى منذ عدة أيام أثناء خروجه من مطعم كان يعمل فيه بمدينة جدة لأداء الصلاة، حيث عثر على جثته محترقة.

وأوضح موقع قناة "صدى البلد" المصرية، أن أسرة المواطن المصري كانت قد أرسلت استغاثة لوزارة الخارجية المصرية منذ عدة أيام، تفيد باختفائه وانقطاع أخباره.

وطالبت الأسرة بتدخل السفارة المصرية في السعودية ووزارة الخارجية للقبض على الجناة ومعاقبتهم.