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العثور على جثة مواطن مصري محترقة في السعودية

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عثرت الشرطة على جثة مواطن مصري من محافظة الدقهلية، اختفى منذ عدة أيام أثناء خروجه من مطعم كان يعمل فيه بمدينة جدة لأداء الصلاة، حيث عثر على جثته محترقة.

وأوضح موقع قناة "صدى البلد" المصرية، أن أسرة المواطن المصري كانت قد أرسلت استغاثة لوزارة الخارجية المصرية منذ عدة أيام، تفيد باختفائه وانقطاع أخباره.

وطالبت الأسرة بتدخل السفارة المصرية في السعودية ووزارة الخارجية للقبض على الجناة ومعاقبتهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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