الخطوط الجوية القطرية تعلق رحلاتها إلى السودان

أعلنت الخطوط الجوية القطرية تعليق جميع رحلاتها المجدولة من وإلى السودان، اعتبارًا من مطلع نيسان المقبل، مشيرةً إلى أن القرار اتخذ لأسباب تجارية. وأوصت الشركة المسافرين الذين حجزوا رحلات على طائراتها، بالتواصل مع الشركة من أجل تعويضهم.

وأعلنت الخطوط القطرية قبل أيام تعليق رحلاتها إلى عدد من الدول الإفريقية لأسباب تجارية أيضًا.

ويأتي تعليق الطيران القطري لرحلاته بعد أن علّق الطيران الأردني رحلاته إلى السودان، وذلك بسبب أزمة النقد الأجنبي التي يمر بها السودان وإلزام سلطة الطيران المدني السوداني لخطوط الطيران المختلفة ببيع تذاكر السفر بالجنيه السوداني، وهو أمر احتجت عليه شركات النقل الجوي بالنظر لتذبذب أسعار الدولار وتدهور العملة المحلية مقابل العملات الصعبة.