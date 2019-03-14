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إطلاق صواريخ من قطاع غزة ودوي صافرات الإنذار في تل أبيب

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنه سمع دوي صافرات الإنذار في منطقة غوش دان قرب تل أبيب.

ولفتت وسائل إعلام إلى أنه سقط صاروخين في تل أبيب دون وقوع إصابات، فيما لفتت قناة "الجزيرة" إلى أن القبة الحديدية تصدت للصاروخ واحد في سماء تل أبيب.

فيما أكدت قناة "العربية" أنه تم الطلب من السكان في شمال تل أبيب دخول الملاجئ.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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