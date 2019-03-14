إطلاق صواريخ من قطاع غزة ودوي صافرات الإنذار في تل أبيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنه سمع دوي صافرات الإنذار في منطقة غوش دان قرب تل أبيب.
ولفتت وسائل إعلام إلى أنه سقط صاروخين في تل أبيب دون وقوع إصابات، فيما لفتت قناة "الجزيرة" إلى أن القبة الحديدية تصدت للصاروخ واحد في سماء تل أبيب.
فيما أكدت قناة "العربية" أنه تم الطلب من السكان في شمال تل أبيب دخول الملاجئ.
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