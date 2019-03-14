لفت رئيس "حركة الاعتدال" النائب السابق مصباح الأحدب، عبر مواقع التواصل الإجتماعي الى أن "الرابع عشر من آذار ذكرى نترحم بها على شهداء انتفاضة الاستقلال، ونترحم أيضا على الثورة التي ضاعت وتبددت، فانحرفت عن أهدافها".

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كانت هذه تفاصيل خبر الأحدب: 14 آذار ذكرى نترحم بها على شهداء انتفاضة الاستقلال وثورة ضاعت وتبددت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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