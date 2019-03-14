النشرة: مقتل سوري بعد وقوع زجاج من الحجم الكبير عليه أثناء عمله في تول

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية أنه تم نقل السوري م. ك. إلى مستشفى راغب حرب في تول جثة هامدة. وقد تبين أنه يعمل في مصنع للزجاج في بلدة تول وأن زجاجا من الحجم الكبير سقط عليه أثناء عمله مما أدى إلى وفاته على الفور. وقد فتحت قوى الأمن الداخلي تحقيقا في ملابسات الحادث.

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