أبو فاعور: لضرورة مكننة الضمان ما يحقق شفافية أكبر

أكد وزير الصناعة وائل أبو فاعور "أنني اتصلت بمدير عام الضمان محمد كركي لسؤاله عن كيفية تلاعب موظف بالحسابات وقيامه بالإبتزاز عن طريق التهديد بزيادة الرسوم 10 أضعاف"، مشيراً إلى أن "هذا يدعونا إلى السؤال عن مكننة الضمان ما يحقق شفافية أكبر".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت أبو فاعور إلى أن "كركي استنكر قيام موظف بابتزاز صناعي زطلب توجيه كتاب خطي له وطلب توجيه ادعاء إلى النيابة العامة، وبما أن الصناعيين يخافون من اتخاذ إجراءات انتقامية منهم، اتخذت المبادرة بالإدعاء الشخصي".
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