قوى الأمن: تنظيم محضر ضبط فئة خامسة بحق شخص يقوم بأعمال بهلوانية معرضا حياة آخر للخطر

ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّ "مفرزة سير بيروت الثالثة نظّمت محضر ضبط/ فئة خامسة، بحقّ شخص بعد قيامه بأعمال بهلوانية معرّضًا حياة أحد الأشخاص كما السلامة العامة للخطر".

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