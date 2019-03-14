أعلن عضو تكتّل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أنه بعد تداول صورة لسائق سيارة تاكسي مسن يعمل والى جانبه قنينة أوكسيجين سيوجّه في خلال الايام المقبلة الى الحكومة سؤالاً عن الموضوع يتضمّن التالي: أين أصبح مشروع ضمان الشيخوخة لجميع اللبنانيين وما هي الاجراءات التي قرّرتها الحكومة لمساعدة الطبقات الاجتماعية الاكثر فقراً وهل من تصوّر لديها لزيادة موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدتها على توفير المساعدات المطلوبة"، مشيرا الى انه "سيطلب الحواط الاجابة عن سؤاله في المدة القانونية المحدّدة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحواط: سأوجه سؤالا للحكومة حول مشروع ضمان الشيخوخة لجميع اللبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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