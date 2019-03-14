توجّهت وزارة الخارجية والمغتربين، بـ"أحرّ بالتعازي من عائلة المرحوم أحمد علي السارجي الّذي قُتل في نيجيريا". وذكرت في بيان، أنّ "وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل قد أعطى تعليماته إلى سفير لبنان في أبوجا حسام دياب، لمتابعة التحقيقات وإجراء كلّ ما يلزم لتسهيل نقل جثمان الفقيد إلى لبنان".

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كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية عزت عائلة اللبناني المقتول بنيجيريا: باسيل أعطى تعليماته لمتابعة التحقيقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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