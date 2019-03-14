العيلاني: تركيب العدادت في الأحياء السكنية يزيد من الأعباء المالية

رأى إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني ان "مشروع تركيب عدادات وقوف السيارات مقابل بدل مالي في الأحياء السكنية الذي تقوم به بلدية صيدا يزيد من الأعباء المالية على الصيداويين الذين هم اصلا يعانون من أزمة معيشية صعبة".

وشدد على انه "يجب ان يعلم رئيس بلدية صيدا محمد السعودي ان فكرة وضع عدادات داخل الأحياء السكنية فكرة خاطئة ولأن المواطن الصيداوي ليس مضطرا لأن يتحمل معاناة جديدة لإعطائك فترة تجارب فالنتيجة واضحة ومعروفة مسبقا المزيد من المعاناة والأعباء المالية وأن كلامك حول أن تشغيل العدادات في الأحياء السكنية سيكون من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر هو تحديد للمواطن الصيداوي ساعة خروجه وعودته الى منزله"، متسائلا: "ماذا لو قرر في يوم الأيام ان يتأخر الى ما بعد الساعة العاشرة او ان يأتي قبل الساعة الرابعة ؟ او بقي في منزله طول النهار ؟

ولفت الى "أننا كنا ننتظر من البلدية مشاريع تؤمن فرص عمل لأبناء المدينة تعالج الأزمة المعيشية لا أن تزيد من معاناتهم، مطالبا البلدية بالعودة عن قرارها والإكتفاء بوضع العدادات في منطقة السوق التجاري للمدينة".