سليمان: على الرئيس عون أن يكون صريحا مع بومبيو ويدعو لحوار حول الاستراتيجية الدفاعية

رأى رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، حول زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى لبنان، أنّ "الدول الكبرى والفاعلة تتجاوز الموضوع الشخصي، وتذهب إلى تبادل المصالح بين الدول"، لافتًا إلى أنّ "بومبيو هو الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهما ينينان استراتيجية للولايات المتحدة الأميركية".

وذكر في حديث تلفزيوني، أنّ "حزب الله" شكّل خطرًا على أمن إسرائيل، في حين أن أميركا يهمّها أمن تل أبيب. و"حزب الله" يتدخّل في سوريا، في حين أنّ الأميركيين يسعون إلى سحب التدخل الإيراني، وبالتالي "حزب الله" من سوريا. هذا الإبضافة إلى الاتهامات الأميركية للحزب بتهريب الأسلحة والمخدرات".

وشدّد سليمان على "أنّني أنصح رئيس الجمهورية ميشال عون إلى أن يكون صريحًا مع بومبيو، وهو بحاجة إلى إقناعهم بالتطمين"، مبيّنًا أنّ "على الرئيس عون أن يقول لبومبيو أنّه سيدعو إلى حوار حول الاستراتيجية الدفاعية". وسأل: "الرئيس عون قال قبل الانتخابات النيابية إنّه سيطرح هذا الموضوع، فأين هي الاستراتيجية بعد سنة من الانتخابات؟".