أوضحت مصادر قناة الـ"MTV"، أنّ "وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أتٍ إلى لبنان ليكمّل ما مهّد له نائبه لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، وسيخيّر لبنان بين محور الممانعة ومحور الاقتصاد".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـ"MTV": بومبيو سيخيّر لبنان بين محور الممانعة ومحور الاقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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