تحقيق 53 % من المستهدف لـ"100 مليون صحة" بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قالت وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف، إن المديرية تسير بخطى ناجحة للوصول للمستهدف فحصه خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة في أقل من الوقت المحدد لها وهو نهاية أبريل المقبل.

وأضافت، أن الوزارة تستهدف فحص 3480 مواطنًا في اليوم الواحد من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، وجري تحقيق نسبة 53 % من المستهدف الكلي للحملة بالمحافظة، حيث نجحت مديرية الصحة بتوجيهات من محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، في زيادة معدلات العمل وإعداد الفرق الخاصة بالفحص بالتنسيق مع الوزارة من خلال الدفع بـ10 فرق متحركة.

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وأوضحت أن المبادرة تنفذ من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقًا بمركز الخارجة و30 فريقًا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط، وذلك بهدف استهداف 172635 مواطنًا على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.

وأشارت إلي أن المديرية بدأت تنفيذ طريقة طرق الأبواب للوصول لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة بمركزي بلاط وباريس، عن طريق الرائدات الريفيات.

وأكدت "مشرف"، مسح 112327 مواطنًا حتى الساعة 9 مساءًا بنهاية اليوم الخميس بفعاليات من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.