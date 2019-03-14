محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - اشرف سويلم

أعلن محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشه، اليوم الخميس، عن طرح كراسة الشروط للاستفادة من أراضي ترعة السلام، على أهالي المحافظة بنطاق مدينة بئر العبد.

وأكد المحافظ أن وزارة الزراعة ستصدق على طرح الأراضي، والمحافظة في انتظار التصديق وبدء استلام كراسة الشروط للأراضي الزراعية.

وأوضح المحافظ أن شهادة عدم ازدواج الجنسية شرط أساسي للاستفادة من تلك الأراضي، لافتاً أن وزارة الداخلية سهلت من إجراءات أستخراج هذه الشهادة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طرح كراسة الشروط للاستفادة بأراضي ترعة السلام بشمال سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.