إطلاق صواريخ من غزة باتجاه تل أبيب وسماع دوي انفجارات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365 انطلقت صفارات الإنذار، الخميس، في عاصمة دولة الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب. وبحسب ما ذكرته قناة الحرة الأمريكية فإنه تم سماع دوي انفجارات بجانب صفارات الإنذار وذلك بعد اعتراض منظومة القبة الحديدية قذائف باتجاه تل أبيب. وذكرت قناة سكاي نيوز عربية أن صواريخ تم إطلاقها من قطاع غزة.

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