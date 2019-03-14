فوز طلاب شمال سيناء بمسابقة التحدث بـ"الفصحى" والخطابة

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم

فاز طلاب مدراس محافظة شمال سيناء بمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحي والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو للمرحلة الإعدادية، في الوقت الذي سيجري استكمال فعاليات المسابقة على مستوى الوطن العربى خلال الفترة من السادس عشر إلى التاسع عشر من الشهر الجاري، وسيقام حفل التكريم في جامعة الدول العربية الأربعاء المقبل.

وقد فاز الطالب محمد وليد السيد محمد، من مدرسة بئر العبد الإعدادية في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو للعام 2019 على مستوى الجمهورية للمرحلة الإعدادية، كما فازت الطالبة ريهام جمال سليمان إبراهيم، على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم عن نتائج مسابقة الوعي المرورى على مستوى مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء والتي نفذها توجيه عام رياض الأطفال، وقد فازت مدرسة الريسة الرسمية المتميزة للغات بالمركز الأول، كما فازت مدرسة بئر العبد الابتدائية بالمركز الثاني، وفازت مدرسة الشيخ زويد التجريبية بالمركز الثالث.