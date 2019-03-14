كوربين: على الجميع العمل سوياً لحل الأزمة التي تواجهها بريطانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن (أ ش أ)

قال زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين، اليوم الخميس، عقب تصويت البرلمان البريطاني حول تطورات (بريكست)، إنه ينبغي على الجميع "بعد الفوضي وبعض الهزائم" التي مرت بها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية العمل سوياً لإيجاد حل "للأزمة التي تواجهها هذه البلاد".

وأضاف كوربين أن حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي فشلت "بشكل كبير" في حل هذه الأزمة، المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال "بدأنا عقد اجتماعات مع أعضاء المجلس للوصول إلى توافق جماعي ومساومات" لحل الأزمة في البلاد.

وأكد كوربين أنه من الممكن التوصل إلى اتفاقية استناداً إلى "خطتنا البديلة"، مشيرا إلى أن حزبه يدعم إجراء تصويت شعبي كـ "خيار واقعي لكسر الجمود"، مشيرا إلى أن "الغرض" النهائي يجب أن يكون حماية المجتمعات التي "قلقت حول مستقبل وظائفنا وصناعتنا".

وكان البرلمان البريطاني قد وافق - في وقت سابق اليوم - على مقترح للطلب من الاتحاد الأوروبي رسميًا تأجيل الخروج "بريكست" إلى ما بعد 29 مارس الجاري، حيث دعم المقترح 412 نائبًا بينما رفضه 202.