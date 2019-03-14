البرلمان البريطاني يوافق على مقترح تأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

وافق البرلمان البريطاني على تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى 30 يونيو المقبل، بعد أن رفض بغالبية ساحقة اليوم الخميس، تنظيم استفتاء ثان على «بريكست».



يأتي ذلك بعد نحو ثلاثة أعوام من الاستفتاء الذي أدى إلى «بريكست» وقبل 15 يوماً من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد

الأوروبي الذي كان مقرراً في 29 مارس الحالي.



من جهته، قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في محادثات «بريكست"، إن الاتفاق الحالي الذي أبرمته بروكسل ولندن بشأن الخروج «هو الوحيد المتاح».



وأضاف بارنييه: «إذا كانت المملكة المتحدة

ما زالت تريد مغادرة الاتحاد الأوروبي وإذا كانت تريد المغادرة بطريقة منظمة، وهو ما تقوله رئيسة الوزراء، عندئذ فإن هذه المعاهدة، في شكلها الحالي، التي تنظم الانفصال المنظم.. هذه المعاهدة هي الوحيدة الممكنة والمتاحة».



وتابع قائلاً: «حتى نواصل المسير، فإننا نحتاج ليس إلى أن يكون لدينا تصويت سلبي ضد المعاهدة أو ضد الخروج بدون اتفاق، بل إلى تصويت بناء وإيجابي».