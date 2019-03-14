وافق البرلمان البريطاني على تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى 30 يونيو المقبل، بعد أن رفض بغالبية ساحقة اليوم الخميس، تنظيم استفتاء ثان على «بريكست».
الأوروبي الذي كان مقرراً في 29 مارس الحالي.
يأتي ذلك بعد نحو ثلاثة أعوام من الاستفتاء الذي أدى إلى «بريكست» وقبل 15 يوماً من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد
من جهته، قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في محادثات «بريكست"، إن الاتفاق الحالي الذي أبرمته بروكسل ولندن بشأن الخروج «هو الوحيد المتاح».
وأضاف بارنييه: «إذا كانت المملكة المتحدة
وتابع قائلاً: «حتى نواصل المسير، فإننا نحتاج ليس إلى أن يكون لدينا تصويت سلبي ضد المعاهدة أو ضد الخروج بدون اتفاق، بل إلى تصويت بناء وإيجابي».
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان البريطاني يوافق على مقترح تأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.