تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بعنوان: "هل تخبئ قطر نجل أسامة بن لادن". ورصد الفيديو بحث الولايات المتحدة الأمريكية عن حمزة بن لادن، Advertisements نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وأوضح فيديو مداد نيوز، أن أمريكا رصدت مكافأة ضخمة لمن يدلي بمعلومات حول مكان اختباء نجل بن لادن، ولكن وثائق والده كشفت عن الملاذ الآمن، والتي أثبتت أن زعيم القاعدة رغب في نقل ابنه لقطر التي تحتضن الإرهاب، وتأوي عناصر تنظيم الإخوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. هل تخبئ قطر ابن أسامة بن لادن؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.