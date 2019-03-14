بومبيو يؤكد مغادرة كل الدبلوماسيين الأمريكيين لفنزويلا

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مغادرة كافة الدبلوماسيين الأمريكيين لفنزويلا اليوم الخميس.

وقال بومبيو في بيان له إن "الدبلوماسيين الأمريكيين سيواصلون مهمتهم من أماكن أخرى،

حيث سيستمرون بالمساهمة في إدارة المساعدات الإنسانية للشعب الفنزويلي ودعم الفاعلين الديمقراطيين الذين يقاومون الدكتاتورية بشجاعة".