مؤتمر بروكسل للمانحين يقدم 7 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين السوريين

علن المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، خريستوس ستيليانيدس، أن المشاركين في مؤتمر المانحين في بروكسل تمكنوا من

جمع قرابة 7 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين السوريين.

وقال ستيليانيدس للصحفيين اليوم الخميس: يسرني أن أعلن اليوم أن إجمالي مساهمات الوفود بلغ حوالي 7 مليارات دولار".

ويفوق هذا المبلغ التوقعات التي قدرت قيمتها بنحو 6 مليارات دولار.