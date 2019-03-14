مؤتمر بروكسل للمانحين يقدم 7 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين السوريين

علن المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، خريستوس ستيليانيدس، أن المشاركين في مؤتمر المانحين في بروكسل تمكنوا منجمع قرابة 7 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين السوريين.
وقال ستيليانيدس للصحفيين اليوم الخميس: يسرني أن أعلن اليوم أن إجمالي مساهمات الوفود بلغ حوالي 7 مليارات دولار".
ويفوق هذا المبلغ التوقعات التي قدرت قيمتها بنحو 6 مليارات دولار.
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