مجلس العموم البريطاني يرفض إجراء استفتاء ثاني للخروج من الاتحاد الأوروبي

رفض مجلس العموم البريطاني، اليوم الخميس، التعديل الذي يدعو إلى استفتاء ثاني بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بأغلبية 85 صوتامقابل 334 صوتا.
وصوت 334 نائبا في مجلس العموم البريطاني ضد التعديل، فيما أيده 85 نائبا.
وكان التعديل الذي قدمته المشرعة سارة وولاستون سيكلف رئيس وزراء المملكة المتحدة بالسعي لتمديد المادة 50، وإجراء تصويت علني على البقاء في الاتحاد الأوروبي أو ترك "الشروط التي يحددها البرلمان".
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