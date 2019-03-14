مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على حالة الطوارئ في الحدود الجنوبية

من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على إعلان حالة طوارئ وطنية من جانب الرئيس دونالد ترامب على الحدود الجنوبية، ومن المحتمل أن ينضم العديد من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في انتقاد خطوة الرئيس.

واتجه ترامب إلى تويتر قبل ساعات من بدء نقاش في مجلس الشيوخ، للإشارة إلى أنه سينقض أي مشروع قانون ضد حالة الطوارئ.

ومرر مجلس النواب بالفعل مشروع قرار ضد إعلان الرئيس ترامب حالة الطوارئ في

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الشهر الماضي، لإيجاد تمويل لجدار حدودي تعهد ببنائه على طول الحدود مع المكسيك في حملته الانتخابية الرئاسية.

وقال ترامب في البداية إن المكسيك ستدفع ثمن الجدار، الذي كان يرجى منه من البداية الحد من الهجرة غير الشرعية، وتسبب الرئيس في إغلاق حكومي في ديسمبر(كانون الأول) ويناير(كانون الثاني) الماضيين، وفي أطول إغلاق على الإطلاق في

الولايات المتحدة، ولكنه لايزال عاجزاً عن الحصول على مليارات الدولارات التي يطلبها من الكونغرس الذي يتمتع بصلاحيات تخصيص الأموال للأغراض العامة.

وقال في تغريدة: "تصويت خاص بحالة الطوارئ اليوم من جانب مجلس الشيوخ الأمريكي حول أمن الحدود والجدار، وهو قيد الإنشاء بالفعل، أنا مستعد للنقض إذا تحتم الأمر"، وأضاف "الحدود الجنوبية كابوس إنساني، وأمن وطني، ولكن يمكن إصلاحه بسهولة".

ويقول الديمقراطيون إن الجدار الحدودي كما يقترحه ترامب مكلف، وليس مطلوباً، واحتج العديد من الجمهوريين على حالة الطوارئ الوطنية، وتركزت الاعتراضات في الأغلب على استخدام صلاحيات الطوارئ.