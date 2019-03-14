الأمم المتحدة تمنع موظفيها من السفر على متن طائرات بوينج 737 ماكس 8

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، منع موظفيها من السفر على متن طائرات (بوينج 737 ماكس 8)، وذلك في أعقاب حادث الطائرة الإثيوبية التي تحطمت مؤخرا في طريقها من أديس أبابا إلى نيروبي.

وذكرت إدارة شئون السلامة والأمن بالمنظمة الدولية - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - أن الحادث

المروع لطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية الذي وقع يوم الأحد الماضي؛ أسفر عن مصرع 21 من موظفي الأمم المتحدة.

وأضافت الإدارة - في بيان اليوم - أن هذا هو ثاني حادث تحطم لطائرة من نفس الطراز وهو "بوينج 737 ماكس 8" في

أقل من 6 أشهر، مشيرة إلى أنه حتى يتم تحديد أسباب تحطمها فإنه يجب ألا يسافر على متنها أي من موظفي الأمم المتحدة.

يشار إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قد أمرت أمس بتعليق رحلات جميع طائرات "بوينج 737 ماكس 8" و"بوينج 737 ماكس 9" في أعقاب حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية والتي كانت من طراز "بوينج 737 ماكس 8"؛ ما أسفر عن مصرع 157 شخصا.