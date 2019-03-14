المفاوض الأوروبي: الاتفاق الحالي لخروج بريطانيا من الاتحاد هو الوحيد المتاح

قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في محادثات بريكست، اليوم الخميس، إن الاتفاق الحالي الذى أبرمته بروكسل ولندن بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد هو الوحيد المتاح.

وأضاف بارنييه، وهو يمسك نسخة من معاهدة الانسحاب التي رفضها البرلمان البريطاني مرتين، أنه "إذا كانت المملكة المتحدة ما زالت تريد مغادرة الاتحاد الأوروبي وإذا كانت تريد المغادرة بطريقة منظمة، وهو ما تقوله رئيسة الوزراء، عندئذ فإن هذه المعاهدة، في شكلها الحالي، التي تنظم الانفصال المنظم.. هذه المعاهدة هي الوحيدة الممكنة والمتاحة".

وأضاف قائلاً "حتى نواصل المسير، فإننا نحتاج ليس إلى أن يكون لدينا تصويت سلبي ضد المعاهدة أو ضد الخروج بدون اتفاق، بل إلى تصويت بناء وإيجابي".

كان النواب البريطانيون قد رفضوا، أمس الأربعاء، للمرة الثانية، الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي.