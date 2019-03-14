بومبيو: جميع الدبلوماسيين الأميركيين غادروا فنزويلا

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة استدعت الطاقم الدبلوماسي الموجود في كراكاس بسبب خطورة الأزمة في فنزويلا.

وأكد في بيان أن هؤلاء الدبلوماسيين "يظلون أوفياء لمهمتهم القاضية بدعم تطلعات سكان فنزويليا إلى العيش في ظل ديموقراطية، وبناء مستقبل أفضل لعائلاتهم".

وقررت الولايات المتحدة سحب كافة دبلوماسيها المتبقيين في سفارتها في كراكاس، فيما تسوء الأوضاع في فنزويلا، حسب ما أعلنت واشنطن.

وكانت الخارجية الفنزويلية أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن طرد الدبلوماسيين الأميركيين المتبقيين في فنزويلا وذلك في إطار الصراع الدبلوماسي بين واشنطن وحكومة الرئيس نيكولاس مادورو، موضحة أن هؤلاء الدبلوماسيين أمامهم مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.