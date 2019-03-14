أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة استدعت الطاقم الدبلوماسي الموجود في كراكاس بسبب خطورة الأزمة في فنزويلا.
وأكد في بيان أن هؤلاء الدبلوماسيين "يظلون أوفياء لمهمتهم القاضية بدعم تطلعات سكان فنزويليا إلى العيش في ظل ديموقراطية، وبناء مستقبل أفضل لعائلاتهم".
وقررت الولايات المتحدة سحب كافة دبلوماسيها المتبقيين في سفارتها في كراكاس، فيما تسوء الأوضاع في فنزويلا، حسب ما أعلنت واشنطن.
وكانت الخارجية الفنزويلية أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن طرد الدبلوماسيين الأميركيين المتبقيين في فنزويلا وذلك في إطار الصراع الدبلوماسي بين واشنطن وحكومة الرئيس نيكولاس مادورو، موضحة أن هؤلاء الدبلوماسيين أمامهم مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: جميع الدبلوماسيين الأميركيين غادروا فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.