كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بن زايد يفتتح رسميا الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت في إمارة أبوظبي الخليجية، مساء اليوم، النسخة رقم 15 من الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، وسط حضور رسمي كبير وبمشاركة هي الأكبر في تاريخ المنافسات.

وقام ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإعلان انطلاق منافسات دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، بحضور حكام الإمارات وقادة عدد من الدول، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ويشكل الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبوظبي 2019" جزءا من رؤية الإمارات 2021 التي تدعم تمكين أصحاب الهمم في المجتمع.

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وتقام منافسات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبوظبي 2019 " في 9 مواقع في أبوظبي ودبي وبمشاركة نحو 7500 رياضي و3 آلاف مدرب ونحو 1500 حكم فيما من المتوقع أن يشهد الحدث حضور نحو 500 ألف مشجع.

ويتنافس الرياضيون المشاركون في الألعاب العالمية "أبوظبي 2019" ضمن 24 رياضة أولمبية خلال الحدث وهي ألعاب القوى وتنس الريشة وكرة السلة وكرة الطائرة الشاطئية والبوتشي والبولينج وركوب الدراجات والفروسية وكرة القدم والجولف والجمباز الفني والجمباز الإيقاعي والجودو والتجديف والسباحة في المياه المفتوحة ورفع الأثقال والتزلج والقوارب الشراعية والسباحة وتنس الطاولة وكرة اليد، والتنس والترايثلون والكرة الطائرة.

ويقام الحدث العالمي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويهدف إلى ترسيخ قيم التضامن والتكاتف بين مختلف أطياف المجتمعات.