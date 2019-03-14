العموم البريطاني يقر تأجيل العمل بالخروج من الاتحاد الأوروبي

مجلس العموم البريطاني، مساء الخميس، تأجيل العمل بالخروج من الاتحاد الأوروبي ثلاثة أشهر، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وصوت 334 نائبا في مجلس العموم البريطاني ضد التعديل، فيما أيده 85 نائبا.

وتم تقديم التعديل المسمى بـ "التعديل H" على مقترح الحكومة البريطانية حول تأجيل "بريكست"، والذي سيتم التصويت عليه في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وكان مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد أعلن عن معارضته لهذا التعديل الذي ينص على تمديد العمل بالمادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بخروج أعضاء الاتحاد منه، من أجل إتاحة وقت كاف لإجراء استفتاء ثاني على "بريكست".

وهددت ماي بسحب مقترحها الأصلي بتأجيل "بريكست" في حال إقرار تعديلات عليه.