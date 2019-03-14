كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح نشر تقرير مولر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد مجلس النواب للكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، بالإجماع، قرارًا غير ملزم، بشأن ضرورة نشر تقرير المدعي الخاص، روبرت مولر، بعد انتهاء التحقيق في قضية "تدخل روسيا" في الانتخابات الأمريكية. وجاء في نص الوثيقة التي اعتمدت بالإجماع في وقت سابق من اليوم، أن الجمهور يجب أن يكون قادرًا على التعرف على تقرير مولر بالشكل الذي سيتم تقديمه به إلى النائب العام الأمريكي، باستثناء المعلومات التي لا يمكن نشرها بموجب القانون الأمريكي، في حين يجب أن يتلقى أعضاء الكونغرس النص الكامل للوثيقة. Advertisements

وقال المدعي العام الأمريكي، وليام بار، الذي تولى مهام منصبه مؤخرًا ، للكونغرس إنه سيتصرف وفقًا للقانون في هذا الشأن، مشيراً إلى أن هناك مخاوف من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد تمنع نشر التقرير.

هذا ويشغل الديمقراطيون غالبية المقاعد في مجلس النواب بنتيجة الانتخابات النصفية التي جرت في نوفمبر 2018، لكن القرار الذي اعتمد اليوم وغير الملزم حصل أيضًا على دعم من الجمهوريين: فقد صوت لصالحه 420 عضوًا في مجلس النواب، منهم 190 جمهوريًا.

ويحقق المدعي الخاص روبرت مولر، منذ 2017، في قضية "تآمر" ترامب مع روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ونفى الكرملين والبيت الأبيض أي علاقات بين موسكو وترامب. ويأتي هذا التحقيق إلى جانب التحقيق الجاري في كلتا غرفتي الكونغرس الأمريكي و مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

ونفت في أكثر من مناسبة، اتهامات الاستخبارات الأميركية بمحاولة التأثير على حملة الانتخابات في الولايات المتحدة، وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، متحدثا عن التدخل الروسي المزعوم بانتخابات الولايات المتحدة وبلدان أخرى، بأنه لا يوجد دليل يدعم ذلك. وأعلن مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، جون بولتون أيضا،ً بأنه تلقى تأكيدات من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا لم تتدخل في الانتخابات الأميركية.