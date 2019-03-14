بومبيو: جميع الدبلوماسيين الأمريكيين غادروا فنزويلا

وقال "غادر اليوم جميع الدبلوماسيين الأمريكيين المتبقين في فنزويلا البلاد… وسيواصل الدبلوماسيون الأمريكيون مهمتهم الآن من أماكن أخرى حيث سيساعدون أيضا في إدارة تدفق المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفنزويلي ودعم القادة الديمقراطيين الذين يقاومون الطغيان بشجاعة".

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، أن جميع الدبلوماسيين الأمريكيين الذين كانوا يعملون في فنزويلا غادروا البلاد.

وأضاف بومبيو "نتطلع بلهفة إلى استئناف تواجدنا بمجرد بدء الانتقال إلى الديمقراطية".

وأعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في يناير الماضي إغلاق سفارة بلاده وكل قنصلياتها لدى الولايات المتحدة بعدما قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن التي اعترفت بالمعارض خوان غوايدو رئيسا بالوكالة، في حين سحبت واشنطن بدورها دبلوماسييها "غير الأساسيين" المتواجدين في فنزويلا.

وفي المقابل، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية أمرا يقضي بأن يغادر موظفوها "غير الأساسيين" البعثات الدبلوماسية التابعة لها لدى فنزويلا، دون تحديد عدد الدبلوماسيين الذين سيبقون هناك، مؤكدة أن هذه التعليمات صدرت عن الوزارة لصعوبة تحقيق الأمن الكامل لما يقارب 150 أميركيا يعملون في البعثات الدبلوماسية الأميركية لدى فنزويلا، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك ستبقى السفارة الأميركية في العاصمة كراكاس مفتوحة.